POL-LM: +++Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Keller +++ Diebstahl einer Geldbörse aus Jacke +++ Verkehrsunfälle

Limburg, Johannes-Mechtel-Straße

Donnerstag, 02.03.2023,16.00 Uhr - Samstag, 04.03.2023, 18.30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus. Aus diesem wurden 1 Regal, 1 Autositz und div. Dekomaterial entwendet. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Beobachtungen welche zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

Limburg, Dieselstarße

Samstag, 04.03.2023, 19.00 Uhr - 20.45 Uhr

Am Samstag, 04.03.2023 zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr wurde während eines Besuchs eines Restaurantes eine abgelegte Jacke und eine in der Jacke befindliche Geldbörse von UT entwendet. Der 25-Jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl nicht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Limburg, B 54 (Ahlbacher Spange) Samstag, 04.03.2023, 22.20 Uhr

Ein 51-Jähriger VW-Fahrer befuhr die B 54 (Ahlbacher Spange) von Hadamar in Richtung Limburg.In der Auffahrt zur B 49 geriet der Fahrzeugführer, vermutlich infolge von übermäßigem Alkoholgenuss, auf die Leitplanke und rutschte auf dieser ca. 50 Meter entlang. Bei dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer entlassen.

Beselich, L 3452

Samstag, 04.03.2023

Am Samstag, 04.03.2023 kam es in 65614 Beselich auf der Landstraße 3452 zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Beselich befuhr die L 3452 aus Fahrtrichtung Beselich-Schupach kommend in Fahrtrichtung Runkel-Wirbelau. Nach einer Linkskurve verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach auf der angrenzenden Wiese zum Liegen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und musste behandelt werden. Am Fahrzeug und einem Leitpfosten entstand ein Gesamtschaden von ca.3050,-EUR.

