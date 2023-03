PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Selters-Eisenbach

Limburg (ots)

Am Freitag den 03.03.2023 konnte gegen 18:10 Uhr durch eine aufmerksame Zeugin eine Verkehrsunfallflucht in Selters-Eisenbach in der Wilhelmstraße in Höhe der Hausnummer 37 beobachtet werden. Dabei fuhr eine zunächst unbekannte männliche Person beim Versuch in eine Parklücke einzuparken gegen einen geparkten BMW. Nach dem Zusammenstoß stieg die männliche Person aus dem Pkw aus und torkelt in eine Hofeinfahrt. Kurz darauf fuhr die männliche Person mit einem anderen Pkw aus der Hofeinfahrt heraus und verließ die Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Unfallverursacher aufgegriffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 55-jährigen ergab einen Wert von 2,39 Promille. Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

