POL-REK: 230213-2: Einbrecher entwendeten Porsche und Maserati

Frechen und Bedburg (ots)

Weiterer BMW in Bedburg gestohlen

In der Nacht zu Sonntag (12. Februar) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Frechen-Königsdorf eingebrochen. Sie durchsuchten ersten Erkenntnissen zufolge das gesamte Haus und entwendeten die Fahrzeugschlüssel eines Maseratis und eines Porsches. Im Anschluss flüchteten sie mit den hochwertigen Autos.

In der Zeit von Samstagmorgen, 7 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr sollen sich die Unbekannten durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Einfamilienhaus an der Lochnerstraße verschafft haben. Sie durchsuchten und durchwühlten das gesamte Wohnhaus. Mit den entwendeten Originalschlüsseln öffneten und starteten die Täter nach derzeitigem Sachstand den Maserati und den Porsche, die beide an der Lochnerstraße geparkt waren. Beide Fahrzeuge hatten ein Kennzeichen mit Bergheimer Städtekennung. Ermittlungen der Kriminalbeamten führten noch am Sonntag zum Abstellort des Maseratis. Polizisten stellten das gestohlene Auto sicher.

Zu einem weiteren Fahrzeugdiebstahl kam es in der Nacht zu Montag (13. Februar). Täter entwendeten in Bedburg-Kaster aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße ' Am Glockenpütz' einen BMW. Gegen 2.35 Uhr sei der Eigentümer (58) des M 140 wach geworden, weil er die Sportabgasanlage seines Autos hörte. Als er aus dem Fenster schaute, habe er nur noch beobachten können, dass ein Unbekannter sein Fahrzeug in Richtung Graf-Wilhelm-Straße lenkte.

Hinweise zu dem Einbruch und dem Diebstahl des Maseratis sowie des Porsches nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Für Hinweise zu dem Diebstahl des BMWs kontaktieren Sie bitte die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter den gleichen Erreichbarkeiten. (akl)

