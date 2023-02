Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Auto kam von der Fahrbahn ab - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagmorgen (11.02.2023) ein 37-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Der 37-jährige Elsdorfer fuhr gegen 01:30 Uhr auf der Bundesstraße 55 aus Richtung Elsdorf Mitte kommend in Richtung Elsdorf Niederembt. Hier kam er auf gerader Strecke in Höhe der Ortslage Esch von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. In dem Auto lösten sämtliche Airbags aus. Der Wagen war durch den Aufprall so stark deformiert, dass der Verunfallte in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Der schwerverletzte Fahrer konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus seinem Auto befreit werden. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Da das Fahrzeug drohte in der dortigen Böschung abzurutschen, sicherte die Feuerwehr es während der Rettungsarbeiten ab.

Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und dem folgenden Abtransport des verunfallten Autos durch einen Abschlepper gesperrt.

Da Alkohol als mögliche Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dem Unfallfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (TH)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis