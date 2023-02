Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230210-2: Druckerpatronen entwendet

Bedburg (ots)

Täter schlitzten Plane eines Sattelanhängers auf

In der Nacht zu Freitag (10. Februar) haben unbekannte Täter in Bedburg die Plane eines Sattelaufliegers aufgeschlitzt und vom Anhänger mehrere Pakete mit Druckerpatronen entwendet. Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können.

In der Zeit von 18 Uhr am Donnerstagabend und 8 Uhr am Freitagmorgen parkte die Sattelzugmaschine samt Auflieger auf dem Rastplatz Bedburger Land Ost an der Autobahn 61. Während der Fahrer in der Fahrerkabine schlief, sollen die Unbekannten die Plane des Anhängers beschädigt haben. Von der Ladefläche entwendeten sie mehrere auf Paletten gelagerte Pakete mit Patronen. Der Schaden soll sich im fünfstelligen Bereich befinden.

Hinweise nehmen die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrwe.de entgegen. (akl)

