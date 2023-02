Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230209-4: Unbekannte brachen in Wohnung ein - Zeugensuche

Hürth (ots)

Zeugin traf verdächtiges Pärchen im Hausflur

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis sucht derzeit nach Unbekannten, die am Mittwochmittag (8. Februar) in eine Wohnung in Hürth eingebrochen sind. Eine Zeugin habe im Hausflur des Mehrfamilienhauses an der Kaulardstraße zwei circa 20 bis 30 jährige, dunkel gekleidete Verdächtige gesehen. Danach habe sie den Einbruch in eine Wohnung bemerkt. Der verdächtige Mann habe kurze schwarze Haare, seine Begleiterin habe lange lockige Haare. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 14 Uhr soll eine Bewohnerin das ihr unbekannte Pärchen im Hausflur des Wohnhauses angetroffen haben. Die Unbekannten sollen das Gebäude daraufhin verlassen haben. Die Zeugin habe unmittelbar danach Beschädigungen an einer Wohnungstür festgestellt.

Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass Einbrecher in der Wohnung diverse Schränke durchwühlt hatten. Sie sicherten die Spuren am Tatort. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

In unserem wöchentlichen Wohnungseinbruchradar informieren wir über die Aktionsgebiete der Einbrecher im Rhein-Erft-Kreis. Eine Übersicht zu den Wohnungseinbrüchen finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell