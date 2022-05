Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg - Brand auf Balkon eines Zweifamilienhauses, keine Personen verletzt, etwa 10.000 Euro Sachschaden

Korbach (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon eines Zweifamilienhauses in der Straße Am Herrenacker in Battenberg. Der Brand wurde durch einen Nachbarn bemerkt, der zunächst selbst versuchte das Feuer abzulöschen, nachdem er die Feuerwehr alarmiert hatte.

Bei Eintreffen der Streife der Polizeistation Frankenberg am Brandort war die Feuerwehr Battenberg bereits dabei, das Feuer abzulöschen, kurz danach traf auch die Frankenberger Feuerwehr mit einer Drehleiter ein.

Auf dem Balkon des ersten Obergeschosses hatte es angefangen zu brennen, das Feuer breitete sich über eine Holzvertäfelung bis in den Dachbereich aus, wo einige Sparren leicht in Brand gerieten. Die Feuerwehren konnten den Brand schnell ablöschen. Mit der Drehleiter gelangten die Feuerwehrleute auf das Dach, welches teilweise abgedeckt werden musste.

Den Sachschaden schätzten die Polizisten auf etwa 10.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Nach den ersten Ermittlungen durch die Polizeistation Frankenberg besteht der Verdacht, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

