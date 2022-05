POL-KB: Polizeioberkommissarin Elke Weber ist "Schutzfrau vor Ort" in Bad Arolsen, regelmäßige Bürgersprechstunden im Rathaus

Korbach (ots) - Hohen Sachschaden richteten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Korbach an. Sie schlugen zwei Scheiben einer Spielothek in der Arolser Landstraße ein, konnten aber nicht in das Gebäude eindringen. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 3.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die ...

