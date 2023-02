POL-REK: 230210-3: Mehrere hundert Liter Diesel entwendet

Bedburg (ots) - Täter schlitzten Plane eines Sattelanhängers auf In der Nacht zu Freitag (10. Februar) haben unbekannte Täter in Bedburg die Plane eines Sattelaufliegers aufgeschlitzt und vom Anhänger mehrere Pakete mit Druckerpatronen entwendet. Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. In der Zeit von 18 Uhr am Donnerstagabend und 8 Uhr am Freitagmorgen parkte die Sattelzugmaschine samt ...

