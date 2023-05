Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gewahrsam; Einbrüche; Brand; Pkw-Aufbruch; Betrugsdelikt; Friedhof verwüstet

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert aufgefahren

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Reutlingen einen schadensträchtigen Auffahrunfall verursacht. Der 35-Jährige war mit einem BMW kurz vor 16.30 Uhr auf der Wörthstraße in Richtung Pfullingen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Sedanstraße krachte er mit seinem Wagen ins Heck eines Audi, dessen 20 Jahre alter Lenker verkehrsbedingt angehalten hatte. Dabei entstand an den Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Da ein Alkoholtest beim Unfallverursacher einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergeben hatte, musste der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. (mr)

Reutlingen (RT): Mann und Frau in Gewahrsam genommen

Gleich mehrmals musste die Polizei am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag in die Krämerstraße ausrücken und zwei Personen in Gewahrsam nehmen. Nachdem die Polizei bereits gegen 20.45 Uhr über einen alkoholisierten Mann informiert worden war, der Anwohner belästigt haben soll und dessen Wohnung aufgesucht hatte, wurde sie gegen 21.30 Uhr erneut alarmiert, als er Gegenstände aus der Wohnung warf. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Kurz vor ein Uhr teilte ein Zeuge mit, dass nun eine Frau Gegenstände aus dem Fenster der Wohnung werfe. Die Frau, die die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte und angriff, musste ebenfalls in Gewahrsam genommen und in der Folge in eine Fachklinik eingeliefert werden. Verletzt wurde niemand. (sm)

Reutlingen (RT): Versuchter Einbruch (Zeugenaufruf)

Nach dem versuchten Einbruch in einen Juwelier in der Wilhelmstraße fahndet das Polizeirevier Reutlingen nach einem etwa 170 cm großen, jüngeren Mann. Gegen 23.20 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden. Diese hatten beobachtet, wie der Unbekannte mittels eines herausgehobenen Gullideckels versucht hatte, die Schaufensterscheibe des Schmuckgeschäfts zu zerstören. Nachdem die Scheibe seinen Einbruchsversuchen standhielt, flüchtete er zu Fuß in Richtung Weingärtnerstraße / Stadtbibliothek. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen bislang ergebnislos. Der entstandene Sachschaden an der Verglasung wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Gestohlen wurde nichts. Der Unbekannte wird von schlanker Statur beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pulli, schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen und schwarzen Schuhen. Zudem trug er eine schwarze Basecap und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Hohenstein-Bernloch (RT): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 57-Jähriger am Mittwochabend an der Einmündung Bernlocher Straße / B312 verursacht hat. Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bernlocher Straße (K6737) in Richtung Bernloch unterwegs und wollte die Bundesstraße geradeaus überqueren. Ohne die Verkehrszeichen zu beachten überfuhr der die dortige Stoppstelle. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda Fabia eines 22-Jährigen, der auf der Bundesstraße in Richtung Oberstetten fuhr. Beide Fahrer wurden bei der Kollision nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Hohenstein-Oberstetten (RT): Brand an Maschine

Zum Brand in einer Firma in der Hans-Schwörer-Straße sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Dort war gegen 21.45 Uhr den ersten Erkenntnissen nach aufgrund eines Defekts eine Maschine in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es einem Mitarbeiter bereits gelungen, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Mit Verkehrsschild Scheibe eingeschlagen

Ein in der Schillerstraße geparkter Opel Corsa ist in der Nacht zum Donnerstag von einem rabiaten Unbekannten angegangen worden. In der Zeit zwischen 20.40 Uhr und 4.40 Uhr riss der Täter ein Verkehrszeichen aus seiner Verankerung und schlug damit eine Scheibe des Corsas ein. Nach jetzigem Stand wurde nichts aus dem Wagen gestohlen. Der angerichtete Sachschaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (sm)

Nürtingen (ES): Radler contra Linienbus

Leichte Verletzungen sich ein 14-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Steinenbergstraße zugezogen. Er fuhr dort gegen 13.20 Uhr mit seinem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg und wollte in der Folge die Fahrbahn überqueren. Hierbei übersah er einen in der Steinenbergstraße fahrenden Linienbus. Der 35-jährige Busfahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Busfahrer und die Passagiere des Linienbusses waren den ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (sm)

Frickenhausen (ES): Über Gehweg hinweg überholt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zweier verbotswidriger Überholmanöver am Mittwochmittag auf der Dr.-Adenauer-Straße. Gegen 13.15 Uhr war dort ein Autofahrer in Richtung Tischardter Straße unterwegs. Dabei wurde er nacheinander von zwei Motorrollern rechts auf dem Gehweg überholt. Während der erste Lenker auf dem Gehweg weiterfuhr, bis ihm Fußgänger entgegenkamen, scherte der zweite Lenker unmittelbar vor dem Autofahrer wieder ein, sodass dieser zur Verhinderung eines Unfalls abbremsen musste. Anschließend fuhren die Rollerfahrer weiter. Zeugen der Überholmanöver, insbesondere die Fußgänger auf dem Gehweg, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Per Messengerdienst betrogen

"Mama / Papa, ich habe ein neues Handy, das ist meine neue Telefonnummer. Meldest du dich bitte per WhatsApp bei mir?" Mit einer solchen SMS oder auch WhatsApp-Nachricht, die von Kriminellen versandt wird, beginnt eine Betrugsmasche, vor der die Polizei regelmäßig warnt und der am Sonntag eine 45 Jahre alte Frau aus Esslingen-Berkheim zum Opfer gefallen ist. Sie wurde von ihrer vermeintlichen Tochter gebeten, eine Überweisung zu tätigen, da sie ein neues Handy habe. Daraufhin überwies die 45-Jährige etwa 1.800 Euro. Später flog der Schwindel auf und die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Betrug läuft immer ähnlich ab: Sind die Geschädigten erst mal in dem Glauben, tatsächlich mit Angehörigen zu kommunizieren, täuschen die Täter eine finanzielle Notlage oder ausstehende Rechnungen vor und bringen ihre Opfer dazu, teils hohe Geldbeträge an unbekannte Konten zu überweisen. Erst wenn die Betrogenen persönlich Kontakt mit ihren Kindern aufnehmen, fliegt der Schwindel auf. Meist bestehen die Täter auf eine sogenannte Echtzeitüberweisung, weshalb die überwiesenen Summen in der Regel unwiederbringlich verloren sind. Die Polizei rät: Überweisen Sie nie Geld aufgrund so einer Nachricht. Nehmen Sie stattdessen immer unter den Ihnen bekannten Telefonnummern persönlich Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. So stellt sich ein möglicher Betrugsversuch schnell heraus. (jp)

Nürtingen (ES): Friedhof verwüstet und Mülltonnen angezündet

Wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 33 Jahre alten und einschlägig polizeibekannten Mann, der am frühen Donnerstagmorgen in der Säerstraße beim Zündeln ertappt worden ist. Gegen 3.25 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem in der Säerstraße eine brennende Mülltonne entdeckt worden war. Durch eine zufällig in der Nähe befindliche Streife des Kriminaldauerdienstes konnte die Tonne mit dem bordeigenen Feuerlöscher rasch gelöscht werden, sodass kein größerer Sachschaden entstand. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 33-Jährige unweit entfernt entdeckt, wie gerade dabei war, eine weitere Mülltonne in Brand zu setzen. Er wurde vorübergehend festgenommen. Im Verlauf der nachfolgenden Ermittlungen räumte der Beschuldigte ein, auch für die Verwüstungen auf dem Reuderner Friedhof in Stephanstraße in der vorangegangenen Nacht verantwortlich zu sein. Hier hatte ein zunächst Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zahlreiche Gräber und Blumenschmuck beschädigt, sowie zwei Müllkörbe in Brand gesetzt. Dies war erst am Mittwochvormittag entdeckt und bei der Polizei angezeigt worden. Der Beschuldigte wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (cw)

Dußlingen (TÜ): Kind übersehen

Leichtverletzt wurde ein neunjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag im Pappelweg ereignet hat. Eine 62-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit ihrem BMW Mini auf dem Pappelweg unterwegs. Dabei fuhr sie den polizeilichen Ermittlungen zufolge in Schrittgeschwindigkeit. Auf Höhe des Fußwegs zum Kindergarten übersah sie den Jungen, der aus einer durch den Bewuchs schlecht einsehbaren Hofeinfahrt auf die Fahrbahn fuhr. Trotz einer Notbremsung kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, bei der der Junge leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte das Kind im Anschluss zur Untersuchung in die Kinderklinik. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad wird auf insgesamt etwa 750 Euro geschätzt.

Hechingen (ZAK): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Straße Untere Mühlstraße sind mehrere bislang Unbekannte am Mittwochabend eingebrochen. Gegen 19.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in das Gebäude. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen die Täter bei ihrer Suche nach Stehlenswertem unter anderem auf Schmuck, den sie mitgehen ließen. Die Einbrecher wurden dann durch eine in diesem Moment nach Hause kommende Bewohnerin bei der Tat gestört und ergriffen die Flucht. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Drei männliche Personen mit jugendlichem Erscheinungsbild. Sie trugen dunkle Kleidung, zwei der Täter führten jeweils einen Rucksack mit sich, einer davon hatte weiße Streifen. Die vierte Person wird als weiblich, langes, braunes Haar und von schlanker Statur beschrieben. Sie war circa 150-160 cm groß, von hellem Teint und trug eine braune Jacke. Das Polizeirevier Hechingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07471/9880-0 Hinweise entgegen. (jp)

Hechingen (ZAK): Motorradfahrerin verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber musste am Mittwochmittag eine Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik geflogen werden. Die 39-Jährige hatte gegen 13.20 Uhr in der Straße Linsenäcker die Kontrolle über die Kawasaki verloren und war mit einer Garage kollidiert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf schätzungsweise 8.500 Euro. (mr)

