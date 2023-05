Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen/B464: 17-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin am Donnerstag (04.05.2023) vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 10.15 Uhr auf der Bundesstraße 464 bei Renningen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Jugendliche war in Richtung Sindelfingen unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen mutmaßlich die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und in den Grünstreifen geriet. Nach etwa 30 Metern Fahrt im Grünstreifen stürzte sie schließlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die B464 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell