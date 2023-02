Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Pkw-Brand gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein Opel Corsa brannte in der Nacht am Samstag, 4. Februar, an der Richard-Wagner-Straße. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 1.35 Uhr eine starke Rauchentwicklung in dem Auto und verständigte die Feuerwehr und die Polizei.

Kräfte der Feuerwehr löschten das Fahrzeug, das auf einem Parkstreifen vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt war.

Zuvor waren der Anwohnerin zwei männliche Jugendliche aufgefallen, die sich an dem PKW befunden haben. Einer der Jugendlichen soll zum Tatzeitpunkt eine rote Hose mit weißen Streifen getragen haben, der andere soll komplett in schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die möglichen Zeugen in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell