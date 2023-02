Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fensterscheiben mehrerer Autos in Rhynern eingeschlagen

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 3. Februar, auf Samstag, 4. Februar, in drei Fällen an der Unnaer Straße und an der Alten Salzstraße Autoscheiben eingeschlagen, teilweise haben sie etwas gestohlen.

An der Alten Salzstraße war ein BMW geparkt, dessen Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Aus dem Auto wurde nichts gestohlen.

Aus den beiden beschädigten Autos an der Unnaer Straße - ein VW und ein Opel - entwendeten der oder die Täter eine Handtasche sowie einen Rucksack samt Kleidung.

Hinweise zu verdächtigen Personen werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell