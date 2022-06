POL-HA: Wohnungseinbruch am Remberg

Hagen-Mitte (ots) - Am Donnerstagabend (09.06.2022) meldeten mehrere Passanten der Polizei einen Randalierer auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Diese gaben an, dass der Mann gegen 21.00 Uhr herumgepöbelt hat und zudem sehr aggressiv wirkte. Eine Polizeistreife brachte den alkoholisierten 27-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten in das Polizeigewahrsam. (sch) Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Pressestelle Telefon: 02331 ...

mehr