FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen-Stadtteil West

Ludwigshafen (ots) - SE) Am 21.07.2022 um 11:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Tierrettung in die Georg-Herwegh-Straße nach Ludwigshafen West gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr steckte ein Rehpinscher in einem Hasenbau fest. Alle Bemühungen des Besitzers das Tier aus dem Bau zu holen waren erfolglos. Zunächst wurde mittels Kaminkehrerwerkzeug der Feuerwehr festgestellt, dass der Hund ca. 2,5m in den ...

