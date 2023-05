Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Knallgeräusche im Ludwigsburger Osten

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenbesatzungen rückten in der Nacht zum Donnerstag in die Bebenhäuser Straße in Ludwigsburg aus, nachdem eine Anwohnerin gegen 01.00 Uhr Knallgeräusche gemeldet hatte. Vor Ort konnten abgebrannte Feuerwerkskörper aufgefunden werden, die mit den wahrgenommenen Knallgeräuschen in Verbindung zu bringen sein dürften. Personen konnten keine angetroffen werden.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde an einem an die Brünner Straße angrenzenden Gebäude auf dem dortigen Sportgelände eine aufgehebelte Tür festgestellt. Mutmaßlich waren bislang unbekannte Täter zuvor in das Objekt eingebrochen und haben auch im Inneren versucht, eine weitere Tür aufzuhebeln. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

