Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter wirft Zange auf Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses fuhr am Mittwoch gegen 12.20 Uhr die Hindenburgstraße in Ludwigsburg entlang, als er kurz vor der Einmündung zur Breslauer Straße plötzlich einen lauten Knall vernahm. Bei einer Nachsicht im Fahrgastraum stellte er eine stark beschädigte Seitenscheibe fest. Nachdem der 52-Jährige den Bus gestoppt hatte und die Fahrgäste aus Sicherheitsgründen ausstiegen ließ, zerbarst die Scheibe. Vor Ort konnte auf dem Gehweg eine Zange aufgefunden werden, die möglicherweise zuvor auf den Bus geworfen worden war. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell