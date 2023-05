Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Noch glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (03.05.2023) gegen 07:05 Uhr auf der Kreisstraße 1004 (Darmsheimer Straße) in Sindelfingen ereignete. Ein 39-jähriger Volvo-Lenker war von Darmsheim kommend in Richtung Maichingen unterwegs. Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam er im Bereich einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrspur und danach nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf geriet er in den abschüssigen Grünstreifen und schanzte anschließend rund 15 Meter über eine Erhöhung in der Grünfläche. Hierbei touchierte er in rund vier Metern Höhe einen Baum bevor er in einem Feld zum Stehen kam. Der 39-jährige erlitt leichte Verletzungen, er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Kran aus dem Feld geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro, die entstandene Schadenshöhe an Baum, Feld und Flurstück sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

