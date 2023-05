Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 42-Jähriger schlägt 34 Jahre alte Frau auf offener Straße

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen seit Mittwochnachmittag (03.05.2023) gegen einen 42 Jahre alten Mann, der gegen 17.40 Uhr in der Stuttgarter Straße eine 34 Jahre alte Frau schlug und schwer verletzte. Vorausgegangen sei gemäß der derzeitigen Ermittlung ein Streitgespräch zwischen den beiden Personen, die wohl eine Beziehung führen sollen, in einer Gaststätte. Der Streit verlagerte sich schließlich auf den Bürgersteig vor dem Lokal. Dort wurde der Mann gewalttätig und schlug die 34-Jährige gegen ein Fahrzeug, wodurch sie im Gesicht verletzt wurde. Zeugen alarmierten hierauf die Polizei. Die Frau, die schwere Verletzungen erlitt, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 42-Jährige, der die Flucht ergriffen hatte, konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auch den Einsatzkräften der Polizei gegenüber verhielt er sich aggressiv. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von knapp 2 Promille. Die Ermittlungen dauern an.

