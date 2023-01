Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Enkeltrick und falsche Polizisten - ein Vortrag der Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Enkeltrick & falsche Polizisten: Mit diesen und anderen Betrugspraktiken bringen Kriminelle Senioren um ihr Erspartes. Welches sind die gängigsten Maschen? Und wie können Sie sich und Ihre Angehörigen davor schützen? Dazu beraten Sie die Experten der Krefelder Polizei am Donnerstag (12. Januar 2023) um 14 Uhr im Foyer der Mediothek. Eintritt frei. Bitte melden Sie sich bis zum 11. Januar per Mail an: kv.krefeld@polizei.nrw.de

