Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Silvesterbilanz der Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld wurde in der Zeit vom 31. Dezember 2022, 18 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen, sechs Uhr, zu knapp 200 Einsätzen gerufen. Damit hatten die Polizistinnen und Polizisten erwartungsgemäß mehr zu tun als in den vergangenen beiden Jahren. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst mussten alleine zu 28 Ruhestörungen ausrücken. Mit zunehmendem Alkoholpegel stieg auch die Gewaltbereitschaft. So mussten die Einsatzkräfte nach Mitternacht sechs Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten fertigen. Schwer verletzt wurde dabei jedoch niemand. Das war gegen 1:20 Uhr bei einem Einsatz auf der Neusser Straße jedoch anders: Hier war es in einer Wohnung während einer Feier zu einem Streit gekommen. Ein 33-jähriger Krefelder, der von dem Wohnungsinhaber der Wohnung verwiesen worden war, schlug den Glaseinsatz der Wohnungstür ein und verletzte sich dabei erheblich. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Leider waren auch in diesem Jahr wieder einige Unbelehrbare unterwegs, die sich trotz zum Teil deutlichen Alkoholkonsums ans Lenkrad bzw. an den Lenker setzten. Zu ihnen gehörte auch ein 45-jähriger Krefelder, der gegen 0:30 Uhr mit seinem Motorrad von der Kölner Straße nach links in die Anrather Straße abbiegen wollte. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Bank, woraufhin er kopfüber in ein Gebüsch stürzte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ihn erwartet ein Strafverfahren. Das gleiche Schicksal erwartet vier weitere Verkehrsteilnehmer, die im Laufe der Nacht von der Polizei kontrolliert wurden. Den Schlusspunkt setzte um kurz nach sechs eine 28-jährige Krefelderin. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, dass ein Smart in Schlangenlinien auf dem Europaring fahre. Die Polizei konnte das Fahrzeug auf dem Nassauer Ring in Höhe der Moerser Straße anhalten. Die Fahrerin konnte den Anweisungen der Polizisten kaum Folge leisten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Den Führerschein konnten die Polizisten nicht sicherstellen, die Krefelderin macht diesen nach eigenen Angaben zurzeit. (1)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell