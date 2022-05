Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 04.05.22, 12:00 Uhr und 05.05.22, 12:10, kam es in der Engelbertstraße in Oppenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein in Höhe der Hausnummer 6 geparkter PKW Opel Meriva wurde unfallfallbeschädigt. Es entstand an diesem ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Da gelbe Lackanhaftungen an dem geparkten PKW festgestellt werden konnten, handelt es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug vermutlich um ein gelbes Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug und/oder dem oder der Fahrerin geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

