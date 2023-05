Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Motorradfahrer ohne Führerschein unterwegs und durch Sturz leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer war am Dienstag (02.05.2023) gegen 20:20 Uhr in Gäufelden auf der Landesstraße 1184 von Herrenberg kommend in Richtung Bondorf unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Nebringen und Öschelbronn verlor der Fahrer mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kippte sein Motorrad im Grünstreifen auf die Seite und überschlug sich im weiteren Verlauf. Weitere Verkehrsteilnehmer stellten den Fahrer rund 60 Meter neben der Fahrbahn liegend fest und verständigten den Notruf. Der 24-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 1.800 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

