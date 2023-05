Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter beschädigt fünf Pkws

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter, als er in der Nacht zum Mittwoch (03.05.2023) im Ludwigsburger Westen mehrere Fahrzeuge beschädigte. Der Unbekannte begab sich auf das Gelände eines Autohauses in der Schwieberdinger Straße und trat mutmaßlich die Außenspiegel von fünf Pkws ab. Vermutlich ebenfalls durch Tritte verursachte er zudem Eindellungen an den Kotflügeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell