POL-PPKO: Zusammenstoß zweier Radfahrer - Verletzter entfernt sich vom Unfallort

Koblenz (ots) - Am Freitag, 03.02.23, zeigte ein 23-jähriger Mann den Diebstahl seiner Kennzeichen bei der Polizei Koblenz an, die sich an seinem Pkw befanden, den er zuvor am Güterbahnhof in Lützel angestellt hatte. In den Abendstunden des gleichen Tages konnte in der Trierer Straße in Koblenz-Metternich ein Fahrzeug kontrolliert werden, an welchem die vorgenannten Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrer verfügt ...

mehr