Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am heutigen Mittwoch (03.05.2023) kam es gegen 11:00 Uhr in der Ditzinger Innenstadt zu einer Verfolgungsfahrt, bei der es auch zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender kam. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen befand sich auf Streifenfahrt in der Bauernstraße in Ditzingen und schloss auf einen dort fahrenden Audi A4 auf. Als der 39-jährige Audi-Fahrer den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er schlagartig und versuchte zu flüchten. Aufgrund des Fahrmanövers nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung des Audi auf. Die Fahrt führte dabei über mehrere Kilometer von der Bauernstraße über die Marktstraße, Gartenstraße, Stuttgarter Straße, Gerlinger Straße, Leonberger Straße, Autenstraße, Hirschlander Straße und zurück in die Bauernstraße, wo der Flüchtende schließlich mit Unterstützung einer zweiten Streifenwagenbesatzung gestoppt werden konnte. Bei seiner Festnahme leistete der 39-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige, der mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, musste sich einer Blutentnahme zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit unterziehen. Da die Handbremse des Audi nicht angezogen war, setzte sich das Fahrzeug noch während der polizeilichen Maßnahmen in Bewegung und rollte gegen einen Streifenwagen, an dem rund 1.000 Euro Sachschaden entstanden. Während seiner Flucht missachtete der 39-Jährige mehrfach das Rotlicht von Ampeln, nahm anderen Autofahrenden die Vorfahrt und fuhr in einem Fall auch über den Bürgersteig, auf dem sich mehrere Fußgänger befanden. Insgesamt waren somit zahlreiche Personen von der rücksichtslosen Fahrweise des Audi-Fahrers betroffen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie gefährdete Personen, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

