Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte greifen 55-Jährigen an

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die am Dienstag (02.05.2023) gegen 18.50 Uhr eine Körperverletzung in der Goldmühlestraße in Sindelfingen beobachtet haben. Nach derzeitiger Ermittlungen befand sich ein 55 Jahre alter Mann auf einem Fußweg zwischen zwei Mehrfamilienhäuser gegenüber der Nüssstraße, als sich von hinten zwei noch unbekannte Personen annäherten und ihn unvermittelt angriffen. Der 55-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. In der Zwischenzeit flüchteten die Unbekannten den Fußweg entlang in Richtung der Stralsunder Straße. Das Opfer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Unbekannten sollen zwischen 15 und 16 Jahren alt sein und jeweils Jeans und schwarze Oberbekleidung getragen haben. Einer hatte darüber hinaus weiße Schuhe an. Beide haben dunkle kurze Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

