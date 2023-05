Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Sonntag (30.04.2023) gegen 16:25 Uhr im Römerweg in Hessigheim ereignete. Auf einem Aussiedlerhof stand im Rahmen eines Festbetriebs ein achtjähriger Junge am Fahrbahnrand des Römerwegs an einer Biertischgarnitur. Zeitgleich befuhr ein 62-jähriger Mazda-Lenker den Römerweg. Hierbei soll er mit seinem Fahrzeug immer weiter nach rechts Richtung Fahrbahnrand gekommen sein und soll im weiteren Verlauf mit seinem rechten Vorderrad beim Vorbeifahren das Bein des Jungen touchiert haben. Durch den Verkehrsunfall erlitt der Junge eine schwere Verletzung. Zur nachträglichen Klärung des Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell