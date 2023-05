Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Pattonville: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls und einer möglicherweise vorangegangenen Nötigung am Dienstag (02.05.2023) gegen 07.30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs John-F.-Kennedy-Allee/Ludwigsburger Steige in Pattonville. Ein 18 Jahre alter Nissan-Fahrer war aus Richtung Ludwigsburg kommend in den Kreisverkehr eingefahren und wollte diesen an der ersten Ausfahrt in Richtung Pattonville verlassen. Mutmaßlich, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam er hierbei ins Schleudern, touchierte mehrfach den Bordstein und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Da der Verdacht besteht, dass der 18-Jährige im Vorfeld von der Fahrerin eines dunklen Pkws genötigt worden sein könnte, werden hierzu Zeugen gesucht. Die Lenkerin dieses Fahrzeugs soll auch versucht haben, den Nissan-Lenker auf der Strecke zwischen Ludwigsburg und dem Kreisverkehr trotz Gegenverkehrs zu überholen. Zeugen können sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim wenden.

