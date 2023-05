Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Stuttgart: Korntal-Münchingen: 24 Jahre alter Tatverdächtiger wegen sexuellen Übergriffs in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff, die ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger in der Nacht zum Sonntag (30.04.2023) auf dem Gelände einer Asylunterkunft in Münchingen verübt haben soll, sitzt der Mann zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Eine Anwohnerin hatte am Sonntag gegen 00.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie Hilferufe vernommen hatte. Einsatzkräfte des Polizeireviers Ditzingen trafen vor Ort auf eine 23-jährige Frau. Die Bewohnerin der Unterkunft gab an, dass der Tatverdächtige versucht habe, sie auf einem Fußweg vor der Unterkunft unter anderem zum Oralverkehr zu nötigen. Die junge Frau schrie hierauf um Hilfe und setzte sich zur Wehr. Sie selbst erlitt leichte Verletzungen. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort konnte der 24-Jährige, der durch die Gegenwehr des Opfers verletzt worden war, vorläufig festgenommen werden. Aufgrund dessen und da er alkoholisiert zu sein schien, wurde der Mann ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 24-Jährige am Sonntagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen sexuellen Übergriffs gegen den somalischen Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell