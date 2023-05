Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

Korntal-Münchingen: Auffahrunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind das Resultat eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagmorgen (02.05.2023) gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B10) im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ereignet hat. Ein 43-jähriger Autofahrer war mit seinem Seat von Schwieberdingen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad den rechten Fahrstreifen und wollte aufgrund stockenden Verkehrs nach links wechseln. Dabei übersah er, dass auch der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen ins Stocken geraten war, weshalb er auf den dort verkehrsbedingt stehenden Seat auffuhr. Infolge der Kollision wurde das Motorrad nach rechts abgewiesen. Der 29-Jährige stürzte und kam auf dem Überleitungsstreifen zum Liegen. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Motorrad als auch der Seat des 43-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Pkw entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro, der Schaden am Motorrad beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Da Betriebsstoffe austraten, musste die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen werden. Für die Unfallaufnahme mussten der Überleitungsfahrstreifen zur Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen sowie für rund eine Stunde auch der linke Fahrstreifen der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Es kam dabei zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen mit zwei Fahrzeugen und elf Personen, zwei Fahrzeuge eines Abschleppdienstes sowie die Straßenmeisterei Ludwigsburg im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell