Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 42-Jähriger leistet nach Körperverletzung Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (01.05.2023) kam es gegen 19:40 Uhr in der Ludwigsburger Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, nachdem zunächst zwei Kinder von drei männlichen Tätern im Bereich eines Schnellrestaurants in der Wilhelmstraße beklaut worden sein sollen. Ein 20-Jähriger sowie zwei bislang Unbekannte sollen den beiden Kindern Essen entwendete haben und anschließend geflüchtet sein. Daraufhin verständigten die Kinder ihre Eltern, die sich auf die Suche nach den jungen Männern machten. Im Bereich eines Schulhofes in der Alleenstraße stellten die Eltern den 20-jährigen Mann sowie zwei weitere Personen fest. Hierauf sollen die Eltern laut um Hilfe gerufen haben, wodurch ein 42-Jähriger mit zwei weiteren Begleitern zur Unterstützung auf den Schulhof kamen. Im weiteren Verlauf soll sich ein Streit zwischen dem 42-Jährigen und dem 20-Jährigen entwickelt haben, in welchem der 20-Jährige den 42-Jährigen mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben soll. Die beiden weiteren Begleiter des 20-Jährigen flüchteten bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte. Die Beamtinnen und Beamten konnten den 20-Jährigen vorläufig festnehmen, er wurde hierzu zu Boden gebracht und fixiert. Während dieser Maßnahmen drohte der 42-Jährige dem 20-Jährigen und versuchte diesen zu attackieren. Er wurde durch die Einsatzkräfte zurückgedrängt und zurückgehalten. Hiergegen widersetzte er sich, weshalb er ebenfalls am Boden fixiert werden musste. Der 20-Jährige wurde auf das Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Der 42-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbestatzung ambulant behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell