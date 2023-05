Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Farbschmierereien an Gymnasium und Sporthalle - Zeugen gesucht

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen stellte am Montag (01.05.2023) gegen 00:45 Uhr zwei noch unbekannte Personen fest, die die Fassade der Brückentorhalle mit weißer Farbe beschmierten. Die beiden mutmaßlich jugendlichen oder heranwachsenden Personen ergriffen beim Anblick der Polizeistreife die Flucht und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkommen. Bei einer Überprüfung des Tatortbereichs konnte rund ein Dutzend Sachbeschädigungen an der Brückentorhalle sowie dem Robert-Bosch-Gymnasium in der Hasenbergstraße festgestellt werden. In allen Fällen wurden Gebäude oder Einrichtungen mit schwarzer oder weißer Farbe beschmiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend bekannt. Da zum Zeitpunkt der Entdeckung der Tat aufgrund des Maifeiertags reger Fußgängerverkehr in der Gerlinger Innenstadt herrschte, könnten Zeugen möglicherweise die Sachbeschädigungen beobachtet oder die Tatverdächtigen gesehen haben. Der Polizeiposten Gerlingen nimmt daher sachdienliche Hinweise unter Tel. 07156 9449-0 oder ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

