POL-LB: Ludwigsburg: Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Geldbeutel gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Nacht zum Dienstag (02.05.2023) gegen 01.45 Uhr einen in der Grünäckerstraße in Sindelfingen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte mutmaßlich über die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Glaspalast davon. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um ...

mehr