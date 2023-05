Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Überfall in der Karlstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Freitag (28.04.2023) gegen 16.45 Uhr eine Verkaufsstelle eines Betreibers der Stadtbuslinien in der Karlstraße in Ludwigsburg. Vermutlich unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er zunächst einen dort anwesenden Kunden auf, sich zu setzen. Im weiteren Verlauf begab sich der Täter zu zwei Mitarbeiterinnen hinter dem Verkaufsschalter. Mit vorgehaltener Waffe verlangte er von den beiden die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die beiden Frauen dem Unbekannter mehrere Hundert Euro Bargeld in einem schwarzen Geldbeutel übergaben, flüchtete dieser zu Fuß über die angrenzenden Treppen in Richtung Busbahnhof.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 175-180 cm großen, schlanken Mann gehandelt haben. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf und schwarzes Tuch über das Gesicht gezogen. Er soll die Anwesenden mit einer silberfarbenen Schusswaffe bedroht haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

