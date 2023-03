Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Einfamilienhauses

Bechhofen (ots)

Am Montag, den 27.03.23, gegen 03:25 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Nachbar der Brand eines Einfamilienhauses in der Schulstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr trafen zeitgleich am Brandobjekt ein und nahmen ihre Arbeit auf. Die beiden 53- und 27-jährigen Bewohner konnte das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Pirmasens bezüglich der Brandursache und der Schadenhöhe dauern noch an.

