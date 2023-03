Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Lkw-Anhänger brennt auf der A 7

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - BAB 7 - (jpm) Zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und der Raststätte Hildesheimer Börde in Fahrtrichtung Süden kam es am heutigen Dienstag zu einem Brand eines Lkw-Anhängers.

Die Meldung ging gegen 11:50 Uhr bei der Polizei ein. Wie sich herausstellte, geriet die Ladung eines sogenannten Wechselbrückencontainers aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Nach vorliegenden Erkenntnissen befanden sich alte Elektrogeräte in dem Container.

Der 53-jährige Fahrer aus dem Bereich Nordharz blieb unverletzt. Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Hildesheim sowie an der Raststätte Hildesheimer Börde abgeleitet.

Gegen 12:30 Uhr war der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. Die Fahrbahn in Richtung Hannover konnte gegen 12:45 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Sperrung der Südfahrbahn bleibt aufgrund von Reinigungs- und Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis in die Abendstunden bestehen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell