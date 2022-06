Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0377 --Zeugenaufruf nach Vandalismus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Ostertor, Präsident-Kennedy-Platz Zeit: 22.06.22, 03:10 bis 04:00 Uhr

Unbekannte bewarfen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Gebäude am Präsident-Kennedy-Platz im Ortsteil Ostertor mit Farbe und Steinen. Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte in der Nacht an der Fassade des Gebäudes, in dem sich sowohl das finnische Konsulat als auch ein Logistikunternehmen befinden, Farbanhaftungen in grün, rot und gelb sowie Beschädigungen an mehreren Fenstern. Vor dem Haus entdeckte der 42-Jährige zudem mehrere Pflastersteine und zerbrochene Gläser mit Farbresten.

Die Polizei fragt: "Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 03:10 Uhr und 04:00 Uhr, im Bereich des Präsident-Kennedy-Platz verdächtige Beobachtungen gemacht?"

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

