Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 24.03.2023, 22:00 Uhr bis zum 25.03.2023, 07:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines PKW Hyundai i 10, Farbe weiß, der vor einem Wohnanwesen im Nordring abgestellt war, eingeschlagen. Der Schaden beträgt ca. 150 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

