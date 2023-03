Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Samstag, 25.03.2023, 10:00 Uhr bis zum 25.03.2023, 22:30 Uhr kam es in der Ringstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtetet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die 64- jährige Geschädigte stellte ihrem PKW, einen gelben Fiat Panda zur o.g Zeit in der Ringstraße ab. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie eine Eindellung und Kratzer an der vorderen, linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden beträgt ca. 800 Euro. Vermutlich wurde der Schaden von einem unbekannten Autofahrer beim Einparken verursacht. Vom Schadensbild her dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes Fahrzeug handeln. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

