Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze am Wochenende

Sprockhövel (ots)

Am Wochenende wurde die Feuerwehr Sprockhövel bislang zu vier Einsätzen alarmiert. Bereits am Freitagnachmittag löste um 12:44 Uhr die automatische Brandmeldeanlage an der Gesamtschule in Haßlinghausen aus. Die Feuerwehr erkundete den Bereich des ausgelösten Melders. Im Bereich einer Toilettenanlage wurde verbranntes Papier auf dem Boden gefunden. Die Rauchentwicklung löste die Anlage bestimmungsgemäß aus. Nach der Kontrolle des Bereichs mit einer Wärmebildkamera konnte der Einsatz beendet werden.

Am Samstagnachmittag rückten um 12:43 Uhr Kräfte zur Beseitigung einer Dieselkraftstoffspur auf der Elfringhauser Straße aus. Dazu wurden insgesamt 600 kg Bindemittel auf die Fahrbahn aufgebracht. Eine Kehrmaschine reinigte den Bereich im Anschluss.

Am gleichen Tag wurde die Feuerwehr um 19:28 Uhr zu einer Not-Türöffnung an der Wittener Straße alarmiert. Der Bewohner einer Wohnung wurde seit drei Tagen vermisst. Die Feuerwehr bereitete die Öffnung eines gekippten Fensters im Obergeschoss vor als die Tür durch einen Ersatzschlüssel geöffnet werden konnte. Die vermisste Person wurde in der Wohnung angetroffen und konnte durch den Rettungsdienst untersucht werden.

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 12:10 Uhr zu einem Wasserschaden an der Gevelsberger Straße alarmiert. Im Keller eines Wohnhauses war die Hauptwasserleitung beschädigt. Das Wasser stand ca. einen Zentimeter hoch. Die Feuerwehr drehte die Leitung ab, sodass kein weiteres Wasser mehr austreten konnte. Anschließend war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell