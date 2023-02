Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze am Wochenende

Sprockhövel (ots)

Am Wochenende wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu mehreren Einsätzen alarmiert. Am Freitagnachmittag verlor eine landwirtschaftliche Zugmaschine durch einen technischen Defekt Dieselkraftstoff. Die um 12:50 Uhr alarmierte Feuerwehr streute daher einen Straßenabschnitt auf der Wuppertaler Straße mit Bindemittel ab.

In der Nacht zu Samstag wurden Kräfte um 02:09 Uhr zu einer Not-Türöffnung in der Straße "Am Holte" alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Wohnungstür ohne Beschädigungen mittels Spezialwerkzeug öffnen und so dem Rettungsdienst Zutritt verschafft. Dem selbigen wurde im Anschluss noch Tragehilfe von der Wohnung zum Rettungswagen geleistet.

Am Samstagnachmittag wurden zwei Betriebsmittelspuren im Stadtgebiet abgestreut. Ab 14:09 Uhr war die Feuerwehr dafür in der Kleinbeckstraße sowie der Bahnhofstraße, Hölterstraße, Brinkerstraße und Schulstraße im Einsatz. Insgesamt wurden 630 kg Bindemittel auf die Fahrbahn aufgebracht. Eine städtische Kehrmaschine reinigte im Anschluss die betroffenen Bereiche.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell