Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Einbruch in Lebensmitteldiscounter

Ludwigsburg (ots)

Einer noch unbekannten Person gelang es am vergangenen Sonntag (30.04.2023) gegen 22:45 Uhr, die Schiebetüren des Haupteingangs eines Lebensmitteldiscounters in der August-Blessing-Straße in Hemmingen auf noch unbekannte Weise zu öffnen. Im Innern des Discounters versuchte die Person, eine Glasvitrine aufzubrechen, um an die darin aufbewahrten Elektrogeräte zu gelangen. Da die Vitrine zwar beschädigt wurde, jedoch nicht geöffnet werden konnte, verließ die noch unbekannte Person das Geschäft ohne Beute. Die Höhe des bei der Tat entstandenen Sachschadens ist noch nicht genau bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell