POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Schwerer Verkehrsunfall in Elmendorf

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Oldenburger Sachsenstraße zu zwei Einbrüchen. In der Zeit zwischen 22 bis 7 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus, in dem er gewaltsam ein auf Kipp stehendes Fenster öffnete. Aus dem Einfamilienhaus entwendete er ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse. Im Anschluss an diese Tat kam es in einem benachbarten ...

