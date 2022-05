Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Einbrüche in der Sachsenstraße +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Oldenburger Sachsenstraße zu zwei Einbrüchen. In der Zeit zwischen 22 bis 7 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus, in dem er gewaltsam ein auf Kipp stehendes Fenster öffnete. Aus dem Einfamilienhaus entwendete er ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse.

Im Anschluss an diese Tat kam es in einem benachbarten Mehrfamilienhaus zu einem weiteren Einbruch. Auch hier nutzte der Täter eine auf Kipp stehende Balkontür, um sich so Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. Dort stahl er ebenfalls ein Mobiltelefon sowie Bargeld, verlor jedoch einen Teil der Beute aus dem Einbruch in das Einfamilienhaus.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst der Polizei Oldenburg in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115 (635229, 635260)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell