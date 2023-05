Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbruch in Firmengebäude im Steinwerk

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 23:00 Uhr und Sonntag 07:00 Uhr (29./30.04.2023) war ein Firmengebäude in der Straße "Steinwerk" in Vaihingen an der Enz das Ziel von noch unbekannten Einbrechern. Diese versuchten zunächst erfolglos, die Eingangstür zu einem Bürogebäude aufzubrechen. Schließlich schlugen die Tatverdächtigen an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster ein und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und entkamen schließlich mit einer Geldkassette mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

