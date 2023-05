Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (01.05.2023) gegen 16:25 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße und der Güterbahnhofstraße in Kornwestheim zugetragen hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 66-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Zeitgleich befuhr ein noch unbekannter Pkw-Lenker die Güterbahnhofstraße und bog im weiteren Verlauf nach links in die Bahnhofstraße ein. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Radfahrer sein Zweirad ab und wich nach rechts aus. Hierbei kollidierte er mutmaßlich mit dem Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt der 66-Jährige schwere Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision mit dem unbekannten Pkw kam es nicht. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere auch zum bislang unbekannten Pkw-Lenker machen können, sich zu melden.

