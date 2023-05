Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 71-Jährige wird Opfer von WhatsApp-Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Sonntag (30.04.2023) nahmen noch unbekannte Betrüger per Whatsapp Kontakt zu einer 71-jährigen Frau aus Sindelfingen auf und gaben sich als deren Tochter aus, die angeblich dringend Geld benötige. Da die Rentnerin ihre Tochter in den Tagen zuvor tatsächlich nicht hatte erreichen können, ging sie von einer Notlage aus. In der Folge nahm sie mehrere Überweisungen vor und übermittelte der vermeintlichen Tochter außerdem die Zugangsdaten für ihr Online-Banking. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, da die 71-Jährige keinen Online-Zugriff auf ihre Konten mehr hat.

