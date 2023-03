POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwoch, 8. März, zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Tankstelle auf der Wilhelmstraße einzudringen. Die Einbrecher scheiterten bei ihrem Vorhaben und gelangten nicht in das Innere. Es entstand ein Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinwiese.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds) Rückfragen bitte an: ...

