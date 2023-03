POL-HAM: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Hamm-Westen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße wurden am Mittwoch, gegen 16.50 Uhr, zwei Menschen leicht verletzt. Eine 19-Jährige befuhr zur Unfallzeit die Dortmunder Straße mit einem BMW in nordöstliche Richtung. An der Kreuzung Lange Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 39-Jährigen. Der Mann und die ...

mehr